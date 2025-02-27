Какая погода будет в Казахстане 28 февраля

Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы северо-западе, востоке, в центре страны до 12−28 мороза, на севере до 15−25 мороза, на юге, юго-востоке небольшое повышение до 1−10 мороза, на западе основной фон температуры воздуха 5−20 мороза.
В Абайской области по прогнозам синоптиков погода ожидается без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 10, днем 5−10, на юге области 1 мороза.
В Акмолинской области будет без осадков. На севере, западе, юге области туман. Ветер западный, юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на севере области 14, днем 4−9 мороза.
В Актюбинской области ночью на севере, юге и в центре пройдет снег, днем на юге, в центре области снег, низовая метель, на севере области небольшой снег. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный, восточный 9−14, днем в центре области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на западе области 18, днем 4−9 мороза.
В Алматинской области ночью на юге и в горных районах прогнозируется снег, днем на юге, в горных районах области осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.
В Атырауской области обещают снег. На востоке, юге области низовая метель. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, северный 9−14, на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на востоке области 21, днем 3−8, на востоке области 11 мороза.
В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается. На севере, юге области туман. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на востоке области 23, днем 3−8, на востоке области 12 мороза.
В Жамбылской области ночью в горных районах ожидается снег, днем на юге, востоке, в горных районах области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13 мороза, днем 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза.
В Жетысуской области в горных районах возможен снег. В центре, горных районах области временами туман. Ветер северо-восточный 9−14, на востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке, в горных районах области 12−17 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 6 тепла, на востоке, в горных районах области 6 мороза.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере и востоке прогнозируют небольшой снег, днем на западе, юге области снег. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юго-востоке области 21, днем 3−8, юго-востоке области 11 мороза.
В Карагандинской области осадков не ожидается. На западе, севере, востоке области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на севере, востоке области 26, на юге области 15 мороза, днем 6−11, на востоке области 14 мороза.
В Костанайской области будет без осадков. На западе, востоке области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на юге области 12, днем 5−10 мороза.
В Кызылординской области ночью на севере, юге и в центре обещают снег, днем на севере, юге, в центре области осадки (дождь, снег). На севере, юге, в центре области гололед, туман. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере области 13 мороза, днем 0−5 тепла, на севере области 0−5 мороза.
В Мангистауской области возможен снег, гололед, ночью на западе, юге области сильный снег, метель. На востоке, в центре области туман. Ветер северо-западный 9−14, ночью на западе, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на северо-востоке, в центре области 14−19 мороза, днем 0−5, на севере области 8 мороза.
В Павлодарской области на севере и востоке пройдет снег, позёмок. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, днем 5−10 мороза.
В Северо-Казахстанской области ночью на севере и востоке прогнозируют небольшой снег, поземок, днем на севере, востоке области снег, низовая метель. На юге области туман. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, на юго-западе области 20, днем 5−10 мороза.
В Туркестанской области утром и днем в горах возможны небольшие осадки (преимущественно снег). На юге, западе, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 1−6, на севере, в горных районах области 9 мороза, днем 3−8 тепла, на севере области 0 градусов.
В Улытауской области на западе обещают снег, низовая метель, гололед. На севере области временами туман. Ветер восточный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке области 21 мороза, днем 4−9, на востоке области 12 мороза.
Погода в мегаполисах.
Астана: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер западный, юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 6−8 мороза.
Алматы: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 6−8 мороза, днем 0−2 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 4−6 мороза, днем 6−8 тепла.