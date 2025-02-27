Какая погода будет в Казахстане 28 февраля

В Алматинской области ночью на юге и в горных районах прогнозируется снег, днем на юге, в горных районах области осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на севере, в горных районах области 13−18 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза.