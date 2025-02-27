Создано новое гидрофобное покрытие на основе смол деревьев

«Мы получили покрытия на основе смол березы, сосны и кедра, предварительно проведя моделирование взаимодействий микросфер оксида кремния с основными кислотами в смолах. Наилучший результат показала кедровая смола: при внесении в покрытие 0,1 процента мы достигли угла смачивания в 131 градус, то есть состав находится на уровне коммерческих аналогов. Угол смачивания — одна из ключевых характеристик гидрофобных покрытий, которая показывает наклон стенки капли к водоотталкивающей поверхности», — передает пресс-служба слова директора института перспективной инженерии СКФУ, доцента, кандидата технических наук Андрея Блинова.