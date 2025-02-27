Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создано новое гидрофобное покрытие на основе смол деревьев

В пресс-службе СКФУ сообщили, что вещество может применяться в производстве зонтов, обуви, дождевиков, а также для обработки лобовых стекол автомобилей, оптических линз очков и другого технического оборудования из стекла.

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создали новое водоотталкивающее покрытие с использованием смол кедра, березы и сосны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вуза.

«В СКФУ было разработано новое водоотталкивающее покрытие с помощью технологии наноматериалов. Ученые создали его на основе смол березы, сосны, кедра и кремния. Новое вещество может применяться в производстве зонтов, обуви, дождевиков, а также для обработки лобовых стекол автомобилей, оптических линз очков и другого технического оборудования из стекла», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в дальнейшем ученые намерены исследовать механизмы усиления водоотталкивающих свойств частиц оксида кремния и далее совершенствовать гидрофобные покрытия.

«Мы получили покрытия на основе смол березы, сосны и кедра, предварительно проведя моделирование взаимодействий микросфер оксида кремния с основными кислотами в смолах. Наилучший результат показала кедровая смола: при внесении в покрытие 0,1 процента мы достигли угла смачивания в 131 градус, то есть состав находится на уровне коммерческих аналогов. Угол смачивания — одна из ключевых характеристик гидрофобных покрытий, которая показывает наклон стенки капли к водоотталкивающей поверхности», — передает пресс-служба слова директора института перспективной инженерии СКФУ, доцента, кандидата технических наук Андрея Блинова.

Также в пресс-службе вуза уточнили, что работа по разработке велась при поддержке Фонда содействия инновациям и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.