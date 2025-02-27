Блогер Блиновская попросила отсрочки наказания до 14-летия своих детей

«В моей жизни даже не было ни одного человека, которому я когда-либо должна была денег, даже когда я не зарабатывала такие деньги большие. В связи с этим я думаю, что ~все, что было озвучено здесь, вполне поправимо и у меня есть все шансы это сделать~», — сказала она.