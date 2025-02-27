В Ростове-на-Дону усилят контроль за ресурсоснабжающими организациями

Ремонтные работы, проводимые ресурсоснабжающими организациями на теплотрассах, неизбежно приводят к разрытию дорожного полотна. Однако ненадлежащее качество восстановления дорожного покрытия после завершения работ негативно сказывается на состоянии дорог в целом, создавая неудобства и угрозу безопасности для горожан. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил и.о. главы администрации города Александр Скрябин.
— Заслушал доклад заместителя главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Д. В. Симкова о том, как выстроена работа по благоустройству мест разрытий, — поделился и.о. главы администрации города.
На данный момент заключено 511 договоров с ресурсоснабжающими организациями, однако условия этих договоров соблюдаются далеко не всеми. Так, по итогам прошлого года, у «Ростовводоканала» числится 646 разрытий, не сданных в установленном порядке, у «Ростовских тепловых сетей» — 172 разрытия, а у «Донэнерго» — 132 разрытия. Кроме того, имеются обоснованные претензии к качеству восстановления асфальтового покрытия.
В связи с этим ведется активная претензионная работа с организациями-нарушителями.
— Поручил заместителю по транспорту Симкову Д. В. выстраивать конструктивный диалог, избегая бюрократических проволочек, с ресурсоснабжающими организациями для оперативного и качественного благоустройства мест проведения аварийных работ, — добавил Александр Скрябин.