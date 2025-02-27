В Ростове-на-Дону усилят контроль за ресурсоснабжающими организациями

На данный момент заключено 511 договоров с ресурсоснабжающими организациями, однако условия этих договоров соблюдаются далеко не всеми. Так, по итогам прошлого года, у «Ростовводоканала» числится 646 разрытий, не сданных в установленном порядке, у «Ростовских тепловых сетей» — 172 разрытия, а у «Донэнерго» — 132 разрытия. Кроме того, имеются обоснованные претензии к качеству восстановления асфальтового покрытия.