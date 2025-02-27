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200 лет назад увидела свет первая глава «Евгения Онегина»

В середине февраля 1825 года, 200 лет назад, в России была опубликована первая глава романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Она была готова еще в 1823-м — поэт начал писать ее в Кишиневе, а закончил — в Одессе. Завершил Пушкин свой роман уже в 1830 году в Болдино. Это произведение стало классикой русской литературы, которое знают все. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните роман!

Источник: Газета.Ру

В середине февраля 1825 года, 200 лет назад, в России была опубликована первая глава романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Она была готова еще в 1823-м — поэт начал писать ее в Кишиневе, а закончил — в Одессе. Завершил Пушкин свой роман уже в 1830 году в Болдино. Это произведение стало классикой русской литературы, которое знают все. Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните роман!