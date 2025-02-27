Кадыров наградит выживших бортпроводников Embraer E-190, разбившегося в Актау

Как отметил глава региона, члены экипажа проявили «исключительное мужество и высокий профессионализм».
«В условиях кризиса они действовали быстро и решительно, стараясь помочь всем, кто оказался на борту. Их подготовка и готовность к чрезвычайным ситуациям сыграли ключевую роль в минимизации последствий, а самоотверженные действия заслуживают уважения», — написал господин Кадыров в Telegram-канале.
Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли помогали эвакуировать выживших пассажиров из самолета. Господин Асадов получил ранение левой руки и перенес тяжелую операцию. Какие травмы получила госпожа Рагимли — не сообщалось. 27 декабря девушку в больнице в Актау навестили представители власти и журналисты, тогда она еще находилась в шоковом состоянии и почти не могла говорить.
Embraer разбился 25 декабря в районе взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау в Казахстане. Судно выполняло регулярный пассажирский рейс J2−8243 по маршруту Баку—Грозный. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате катастрофы погибли командир воздушного судна, второй пилот, старший бортпроводник и 35 пассажиров: 6 — граждане Казахстана, 25 — Азербайджана, 7 — России. Еще 28 человек получили травмы различной степени тяжести. Причины крушения самолета до сих пор выясняют профильные ведомства России, Азербайджана и Казахстана.