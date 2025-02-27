Кадыров наградит выживших бортпроводников Embraer E-190, разбившегося в Актау

Зульфугар Асадов и Айдан Рагимли помогали эвакуировать выживших пассажиров из самолета. Господин Асадов получил ранение левой руки и перенес тяжелую операцию. Какие травмы получила госпожа Рагимли — не сообщалось. 27 декабря девушку в больнице в Актау навестили представители власти и журналисты, тогда она еще находилась в шоковом состоянии и почти не могла говорить.