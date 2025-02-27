На МКС предложили завезти бактерии для улучшения микрофлоры на станции

Проведенный учеными анализ показал, что бактерий на борту станции встречается достаточно много, однако их видовой состав и разнообразие сильно отличается от того, какие встречаются в среде обитания людей на Земле. Это связано с тем, что большинство бактерий на МКС относятся к числу видов, обитающих на человеческой коже и в других органах тела, а также с тем, что на МКС очень активно применяются антисептики, следы которых были выявлены в большинстве изученных участков американского сегмента станции.