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Ростовчанин за день угнал самокат и автомобиль в Севастополе

Отдохнул по полной: Пьяный ростовчанин за один день украл самокат и угнал автомобиль в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

Турист из Ростова за день угнал самокат и авто в Севастополе. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

По данным издания, 31-летний ростовчанин приехал отдохнуть. Одним вечером он решил выпить горячительных напитков. На фоне этого к мужчине пришла жажда приключений. Он решил покататься на чужой машине. Пока хозяин авто отошел, тот быстро запрыгнул в машину и уехал. В этот же день турист угнал и электросамокат.

Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него завели два уголовных дела и одну «административку».