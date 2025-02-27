Ростовчанин за день угнал самокат и автомобиль в Севастополе

По данным издания, 31-летний ростовчанин приехал отдохнуть. Одним вечером он решил выпить горячительных напитков. На фоне этого к мужчине пришла жажда приключений. Он решил покататься на чужой машине. Пока хозяин авто отошел, тот быстро запрыгнул в машину и уехал. В этот же день турист угнал и электросамокат.