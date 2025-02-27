Ростовчанин за день угнал самокат и автомобиль в Севастополе

Турист из Ростова за день угнал самокат и авто в Севастополе. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
По данным издания, 31-летний ростовчанин приехал отдохнуть. Одним вечером он решил выпить горячительных напитков. На фоне этого к мужчине пришла жажда приключений. Он решил покататься на чужой машине. Пока хозяин авто отошел, тот быстро запрыгнул в машину и уехал. В этот же день турист угнал и электросамокат.
Позже мужчину задержали правоохранители. В отношении него завели два уголовных дела и одну «административку».