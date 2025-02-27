Сериал «Актерище» с Нагиевым и Лапенко показали на фестивале Original+

Яндекс. Мстители: в жизни извозчицы из XIX века случайно возникают китайские камни бесконечности, засим она перемещается в современную Москву и встречается со своими потомками. Это таксист с говорящей фамилией Баранкин и его родные, которые благодаря тем же камням получают суперспособности. Проект можно нечаянно принять за спин-офф франшизы «СуперБобровы», но в действительности это вполне симпатичная фэнтези-комедия с более-менее обаятельным юмором. Без нелепого кринжа и не самых достойных шуток, конечно, не обходится, к тому же с традиционным «яндексовским» инхаус-продакт-плейсментом тут часто перебарщивают — ну тут уж как водится. Что забавно, самый фантастический элемент в «Баранкиных» возникает как бы ненамеренно: по всему выходит, что пожилой таксист не только владеет огромной квартирой (!) в историческом здании (!!) на Пречистенке (!!!), где сделан отличный ремонт (!!!), но эта лакомая жилплощадь еще и оказывается не нужна двум из трех его детей (!!!). Здесь Кузьма Сапрыкин молодого напарника опытного опера не изображает, но зато опять метит в стендаперы, — до странного специальное амплуа, даже любопытно понаблюдать, оформится ли оно в некий корпус работ.