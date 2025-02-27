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От −25 до +2 градусов: март принесет в Башкирию сильные перепады температур

В начале марта в Башкирии ожидаются 25-градусные морозы.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на начало марта. По словам синоптиков Башгидрометцентра, жителей республики на выходных ждет неустойчивая погода: ночью ударят морозы, а днем резко потеплеет.

Так, в субботу, 1 марта, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров в ночные часы покажут −11,-16°, при прояснениях −20,-25°, днем −3,-8°, в горных районах потеплеет до +2°.

Характер погоды не изменится и на следующий день, 2 марта. Жителей республики также будут ждать сильные перепады температур.

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