В Ростовской области опровергли информацию об увольнении замминистра здравоохранения

На Дону опровергли информацию об увольнении замминистра здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, первый замминистра здравоохранения региона Елена Теплякова продолжает исполнять свои обязанности.
— Факт написания заявления Елены Тепляковой об увольнении по собственному желанию не подтверждается, — прокомментировали в региональном правительстве.
Отметим, что ранее появилась информация об уходе Елены Тепляковой с поста заместителя министра здравоохранения региона.