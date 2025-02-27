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В Ростовской области опровергли информацию об увольнении замминистра здравоохранения

В Ростовской области информация об увольнении замминистра здравоохранения оказалась фейком.

Источник: Комсомольская правда

На Дону опровергли информацию об увольнении замминистра здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, первый замминистра здравоохранения региона Елена Теплякова продолжает исполнять свои обязанности.

— Факт написания заявления Елены Тепляковой об увольнении по собственному желанию не подтверждается, — прокомментировали в региональном правительстве.

Отметим, что ранее появилась информация об уходе Елены Тепляковой с поста заместителя министра здравоохранения региона.