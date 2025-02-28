На Дону откроют три новых автобусных маршрута: в Минск, ЛНР и Анталью

Раньше из Ростова-на-Дону можно было добраться в Минск на самолете. Но аэропорт Платов приостановил работу, а направление на Минск осталось востребованным у жителей Ростовской области, ведь у многих в Беларуси живут родственники.
Пару лет назад уже запускали автобусный маршрут в Минск. Но тогда не получилось. Рейс закрыли. Сейчас снова решено организовать автобусные перевозки. Стоимость билета 5880 рублей, если покупать на сайте автовокзала «Центральный». Непосредственно в кассе предприятия будет дешевле. За багаж надо заплатить отдельно — 600 рублей за чемодан. Перевозчик — белорусская компания.
28 февраля отправится первый прямой автобусный рейс из донской столицы в Минск. Цена билета 5,8 тысячи.
Автобус будет отправляться по пятницам. «Выезд утром, в 6.50, прибытие на центральный автовокзал Минска на следующий день в половине восьмого, то есть автобус идет достаточно быстро», — пояснили в ростовском транспортном узле. Маршрут предусматривает заезд в Москву на международный автовокзал «Красногвардейский». «Автобусы новые, современные, с кондиционером и отоплением. Ажиотажа с билетами пока нет, для желающих на первый рейс мест достаточно», — уточнили в автовокзале.
Это первый прямой рейс из донской столицы в Минск. Кроме него есть проходящие из Ялты.
Весной из Ростова-на-Дону стартуют еще несколько новых междугородних и международных автобусных рейсов. Один из них — в город Стаханов Луганской Народной Республики. Автобус в ЛНР будет ходить ежедневно с Главного автовокзала Ростова-на-Дону в 00.55 и прибывать на конечную остановку в Стаханов в 8.00. Второй новый рейс — в населенные пункты турецкой Антальи. Первый выезд намечен из Мерсина 15 марта. Маршрут будет проходить через Краснодар, Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун, Анкару.