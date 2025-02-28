На Дону откроют три новых автобусных маршрута: в Минск, ЛНР и Анталью

Весной из Ростова-на-Дону стартуют еще несколько новых междугородних и международных автобусных рейсов. Один из них — в город Стаханов Луганской Народной Республики. Автобус в ЛНР будет ходить ежедневно с Главного автовокзала Ростова-на-Дону в 00.55 и прибывать на конечную остановку в Стаханов в 8.00. Второй новый рейс — в населенные пункты турецкой Антальи. Первый выезд намечен из Мерсина 15 марта. Маршрут будет проходить через Краснодар, Владикавказ, Батуми, Трабзон, Самсун, Анкару.