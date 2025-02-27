Госкомиссия одобрила заправку и пуск ракеты «Союз» с кораблем «Прогресс МС-30»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему в ночь на пятницу пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту корабль «Прогресс МС-30». Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Сегодня на космодроме Байконур государственная комиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя “Союз-2.1а” с грузовым кораблем “Прогресс МС-30” и ее пуск со стартового комплекса 31-й площадки 28 февраля в 00:24:27 по московскому времени», — говорится в сообщении госкорпорации. Старт ракеты намечен на 00:24 мск.
Новый космический грузовик доставит на МКС 2 599 кг грузов, среди которых 1 179 кг аппаратуры и оборудования, одежды, продовольствия, медицинских и санитарно-гигиенических средств, а также 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг азота для пополнения атмосферы.
На станцию отправится новый скафандр «Орлан-МКС» № 6 для выходов в открытый космос — скафандры этой модели отличаются от предыдущей версии «Орлан-МК» новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.
«Прогресс» также доставит на МКС укладки для научных экспериментов «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Каскад», «Лазма», «Мираж», «Нейроиммунитет» и «Фотобиореактор».