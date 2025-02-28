Пять фронтовиков стали почетными гражданами Камышина Волгоградской области

Почетное звание присвоено ветеранам-фронтовикам: Раисе Дундуковой, Екатерине Ивановой, Владимиру Маклецову, Алексею Струкову, Ивану Тимощенко. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Станислав Зинченко. Он также напомнил, что жителям важно помнить и уважать ветеранов, которые сражались за будущее и мир.