Молодые еще

«Когда я в командировках общаюсь с коллегами, разговариваю со знакомыми из других регионов России, то вижу, что люди начали чаще говорить о Перми, узнали, что есть такой город-миллионник, интересуются возможностями отдыха и учебы здесь. Кроме того, новый статус позволяет привлечь в Пермь финансовые, организационные и экспертные ресурсы федерального уровня», — добавил господин Мухин. По его мнению, после окончания мероприятий, посвященных 300-летию Перми, «молодежная столица» станет новым масштабным проектом и инфоповодом, который существенно скажется на развитии города и всего края.