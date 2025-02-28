На Урале установили границы 91 особо охраняемой природной территории

В ходе проверки соблюдения законодательства о природопользовании выяснилось, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют данные о границах этих территорий. Это касается 85 памятников природы, таких как скалы Кликун, скалы Три Брата, Петропавловская карстовая пещера, а также ландшафтных заказников Пелымский Туман и Большая Умпия, зоологического заказника Лангурский и трех лесных парков: Лесной парк имени 50-летия Октября, «Большой мыс», «Махонин мыс».