На Урале установили границы 91 особо охраняемой природной территории

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки соблюдения законодательства о природопользовании выяснилось, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют данные о границах этих территорий. Это касается 85 памятников природы, таких как скалы Кликун, скалы Три Брата, Петропавловская карстовая пещера, а также ландшафтных заказников Пелымский Туман и Большая Умпия, зоологического заказника Лангурский и трех лесных парков: Лесной парк имени 50-летия Октября, «Большой мыс», «Махонин мыс».
— При этом региональным Министерством природных ресурсов и экологии, являющимся уполномоченным органом государственной власти в данной области, соответствующие меры не принимались, — уточняет надзорное ведомство.
В результате прокуратура подала в суд иск о признании бездействия регионального министерства незаконным и требовании установить границы особо охраняемых природных территорий, а также передать информацию в Росреестр. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокурора, и после этого были установлены границы особо охраняемых природных территорий в Северном и Горнозаводском управленческих округах региона.