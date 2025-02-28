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На Урале установили границы 91 особо охраняемой природной территории

По инициативе природоохранной прокуратуры на Урале установили границы 91 особо охраняемой природной территории.

Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки соблюдения законодательства о природопользовании выяснилось, что в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют данные о границах этих территорий. Это касается 85 памятников природы, таких как скалы Кликун, скалы Три Брата, Петропавловская карстовая пещера, а также ландшафтных заказников Пелымский Туман и Большая Умпия, зоологического заказника Лангурский и трех лесных парков: Лесной парк имени 50-летия Октября, «Большой мыс», «Махонин мыс».

— При этом региональным Министерством природных ресурсов и экологии, являющимся уполномоченным органом государственной власти в данной области, соответствующие меры не принимались, — уточняет надзорное ведомство.

В результате прокуратура подала в суд иск о признании бездействия регионального министерства незаконным и требовании установить границы особо охраняемых природных территорий, а также передать информацию в Росреестр. Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокурора, и после этого были установлены границы особо охраняемых природных территорий в Северном и Горнозаводском управленческих округах региона.