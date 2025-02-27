СБУ заочно предъявила врио главы Ростовской области обвинения

СБУ заочно предъявила обвинения врио главы Ростовской области Слюсарю. Вклад Юрия Слюсаря в поддержку бойцов СВО заметили на стороне противника. Об этом сообщили на официальной странице спецслужбы 27 февраля.
Согласно опубликованной информации, Юрия Слюсаря обвиняют в пособничестве Вооруженным силам Российской Федерации. Врио губернатора Ростовской области обвиняют также в обеспечении поставок боевых самолетов во время его работы на посту руководителя «Объединенной авиастроительной корпорацией ПАО “ОАК”. Напомним, что Юрий Слюсарь проработал на этой должности с 2019 по 2024 год.
— Высокая оценка роли нашей боевой авиации. Служу России! Бояться теперь нечего — с Дона выдачи нет!, — прокомментировал на своей странице в социальной сети Юрий Борисович.
Дончане поддержали главу региона в комментариях.
— Так держать!, — написали подписчики под постом.