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СБУ заочно предъявила врио главы Ростовской области обвинения

Служба безопасности Украины предъявила Юрию Слюсарю обвинения.
Источник: Комсомольская правда

СБУ заочно предъявила обвинения врио главы Ростовской области Слюсарю. Вклад Юрия Слюсаря в поддержку бойцов СВО заметили на стороне противника. Об этом сообщили на официальной странице спецслужбы 27 февраля.

Согласно опубликованной информации, Юрия Слюсаря обвиняют в пособничестве Вооруженным силам Российской Федерации. Врио губернатора Ростовской области обвиняют также в обеспечении поставок боевых самолетов во время его работы на посту руководителя «Объединенной авиастроительной корпорацией ПАО “ОАК”. Напомним, что Юрий Слюсарь проработал на этой должности с 2019 по 2024 год.

— Высокая оценка роли нашей боевой авиации. Служу России! Бояться теперь нечего — с Дона выдачи нет!, — прокомментировал на своей странице в социальной сети Юрий Борисович.

Дончане поддержали главу региона в комментариях.

— Так держать!, — написали подписчики под постом.