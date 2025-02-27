Психолог Дугенцова рассказала о вреде гиперопеки родителей

Чрезмерная забота лишает детей возможности приобрести необходимые навыки для самостоятельной жизни, считает эксперт Дарья Дугенцова. Об этом она рассказала в интервью NEWS.ru.
Основной проблемой современных родителей является чрезмерная опека над своими детьми, препятствующая формированию у них самостоятельности. Стремление оградить ребенка от любых трудностей и неприятностей, как утверждает специалист, приводит к тому, что он не приобретает навыков, необходимых для адаптации к реальному миру.
— Основная ошибка, которую совершают родители сегодня, — это, в первую очередь, избыточная опека, попытки предотвратить абсолютно все потенциальные риски, — констатирует Дугенцова.
В результате ребенок оказывается оторванным от реальной жизни, и мы, родители, не учим его главному — умению жить самостоятельно, без нашей постоянной поддержки. К сожалению, это приводит к тому, что ребенок вырастает несамостоятельной личностью, ощущает дискомфорт в жизни, не способен решать возникающие проблемы и не умеет опираться на собственные силы.