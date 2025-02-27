Психолог Дугенцова рассказала о вреде гиперопеки родителей

В результате ребенок оказывается оторванным от реальной жизни, и мы, родители, не учим его главному — умению жить самостоятельно, без нашей постоянной поддержки. К сожалению, это приводит к тому, что ребенок вырастает несамостоятельной личностью, ощущает дискомфорт в жизни, не способен решать возникающие проблемы и не умеет опираться на собственные силы.