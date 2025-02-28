Более 2 тысяч кубанцев поступили на целевое обучение в 2024 году

«В регионе работает 136 организаций СПО и 51 вуз. Каждый из них ведет прием по целевому направлению. Только в этом учебном году по такой программе поступило более 2 тысяч человек», — написала заместитель главы региона.
Госпожа Минькова также напомнила, что с 2024 года абитуриенты могут подать заявление только в одно высшее учебное заведение и на одну специальность, при этом договор о целевом обучении разрешается заключать как при поступлении, так и в процессе освоения программы.
По словам вице-губернатора, целевой набор гарантирует студентам трудоустройство, а также обеспечивает поддержку в период обучения и позволяет проходить практику на будущем рабочем месте.
Количество мест по целевому обучению растет ежегодно. В 2024 году Кубанский медицинский университет выпустил 342 специалиста. Подготовка медработников проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Также в прошлом году дипломы получили 158 педагогов-целевиков.