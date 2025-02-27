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В Севастополе приняли дизайн-код города — его разделили на 18 зон

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе приняли дизайн-код города, согласно которому фасады зданий, козырьки, входные группы, корзины для кондиционеров, витрины, вывески, решетки и прочие декоративные элементы должны быть выдержаны в одном стиле. Об этом в ходе заседания правительства города рассказала и. о. директора Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя Юлия Шемонаева.

Источник: РИА "Новости"

«В дизайн-коде существующие здания классифицированы по 10 морфотипам, которые необходимо учитывать при их реконструкции или капитальном ремонте. Каждому из морфотипов приведены возможные к применению цвета, форма и материал конструктивных и декоративных элементов здания, таких, как стены, кровля, козырьки, балконы, входные группы, корзины для кондиционеров, защитные решетки», — объяснила Шемонаева.

Территория города-героя разделена на зоны, в каждой из которых установлены свои требования к объектам. Было выделено 10 «средовых» зон для объектов капитального строительства и восемь типологических зон — для элементов благоустройства. Все они отображены на картах, просмотр которых будет доступен на открытом портале ГИСОГД Севастополя.

В каждой из средовых зон установлены требования к параметрам, материалам и цветовой гамме конструктивных и декоративных элементов зданий, объяснила специалист.

«В каждой из типологических зон установлены требования к внешнему виду следующих элементов благоустройства: уличная мебель, урны, ограждения, пешеходные покрытия, фонтаны, контейнерные площадки, объекты озеленения, детские спортивные площадки, навесы и беседки, наружное освещение, пешеходные коммуникации, лестницы, пандусы, мостики», — перечислила Шемонаева.

Во всех районах Севастополя организациям и предприятиям будут выставлены требования к оформлению витрин, способам расстановки товаров и декоративных элементов и освещению.

При этом, как отметила и. о. директора департамента, строительство объектов, не укладывающихся в рамки дизайн-кода, возможно в порядке исключения, если будет доказана невозможность выполнения этих требований.

«Такие проекты возможны к применению исключительно после одобрения архитектурно-художественным советом города, при условии обоснования застройщиком невозможности учета требований дизайн-кода», — подчеркнула Шемонаева.

В иных случаях при выявлении несоответствия требованиям дизайн-кода застройщику будет отказано в разрешении на строительство либо в приеме в эксплуатацию, если объект уже построен.

Ранее в Законодательном собрании Севастополя приняли генеральный план развития города на расчетный срок 20 лет, с первой очередью реализации до 2030 года.

архитектура