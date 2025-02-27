В Севастополе приняли дизайн-код города — его разделили на 18 зон

Территория города-героя разделена на зоны, в каждой из которых установлены свои требования к объектам. Было выделено 10 «средовых» зон для объектов капитального строительства и восемь типологических зон — для элементов благоустройства. Все они отображены на картах, просмотр которых будет доступен на открытом портале ГИСОГД Севастополя.