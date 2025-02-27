Врач перечислила категории людей, которым употребление блинов противопоказано

Врач-методист Эвелина Овнанян, предупреждает, что блины не рекомендуются к употреблению людям, страдающим сахарным диабетом, хроническим панкреатитом, заболеваниями желудка и желчевыводящей системы в период обострения, а также лицам с ожирением и метаболическим синдромом. Об этом она рассказала в интервью NEWS.ru.
Врач также отметила, что даже здоровым людям следует умеренно употреблять блины и не злоупотреблять ими в течение всей масленичной недели.
Кроме того, лицам с полной непереносимостью глютена (целиакией) следует избегать блинов, приготовленных из пшеничной муки. Даже здоровым людям не рекомендуется употреблять блины ежедневно и в больших количествах.