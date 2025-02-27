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Врач перечислила категории людей, которым употребление блинов противопоказано

Блины не для всех: Врач рассказала, кому не стоит налегать на десерт.
Источник: Комсомольская правда

Врач-методист Эвелина Овнанян, предупреждает, что блины не рекомендуются к употреблению людям, страдающим сахарным диабетом, хроническим панкреатитом, заболеваниями желудка и желчевыводящей системы в период обострения, а также лицам с ожирением и метаболическим синдромом. Об этом она рассказала в интервью NEWS.ru.

Врач также отметила, что даже здоровым людям следует умеренно употреблять блины и не злоупотреблять ими в течение всей масленичной недели.

Кроме того, лицам с полной непереносимостью глютена (целиакией) следует избегать блинов, приготовленных из пшеничной муки. Даже здоровым людям не рекомендуется употреблять блины ежедневно и в больших количествах.