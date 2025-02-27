Врач перечислила категории людей, которым употребление блинов противопоказано

Врач-методист Эвелина Овнанян, предупреждает, что блины не рекомендуются к употреблению людям, страдающим сахарным диабетом, хроническим панкреатитом, заболеваниями желудка и желчевыводящей системы в период обострения, а также лицам с ожирением и метаболическим синдромом. Об этом она рассказала в интервью NEWS.ru.