Власти Минска решили, что появится на месте бывших овощехранилищ. Подробности передает БелТА.
В сообщении сказано, что в Минске идет активная работа, связанная с созданием новой площадки для технопарка. Указанный объект появится на территории бывших овощных складов, расположенных на улице Центральной, которые использовались с военных лет.
Глава комитета экономики Мингорисполкома Александр Евсеев обратил внимание на то, что названный объект даст возможность разместить новых резидентов. Кроме того, это позволит перенести с Партизанского проспекта часть действующих предприятий. Среди них — компании, которые относятся к пятому и шестому технологическому укладу.
— Это даст нам дополнительные налоги, создаст тысячу рабочих мест и ускорит темпы экономического развития, — уточнил Александр Евсеев.
Он заметил, что технопарк подразумевает под собой создание готовых условий для высокотехнологичных производств. Глава комитета экономики Мингорисполкома пояснил, что резиденты проходят отбор через экспертный совет. Это позволяет выбирать лучшие проекты с максимальной отдачей для Минска и всей Беларуси.
Отмечается, что работы по созданию новой площадки для технопарка разбиты на этапы. Так, первые корпуса намерены построить в 2025 году, а к 2026 году будет начат второй этап строительства.
— Сроки стоят жесткие, и мы будем ускоряться. Если изначально ставилась задача завершения к 2029 году, то очевидно, что это произойдет намного раньше.
Сказано, что одним из преимуществ новой площадки является ее удобное расположение. Все дело в том, что рядом находятся улица Радиальная, Партизанский проспект, в шаговой доступности станция метро «Автозаводская». Подобное обеспечит удобную логистику для поставок, вывоза груза, а также для логистики персонала.
Отмечается, что площадка для нового технопарка состоит из двух частей. Так, одна из них находится на улице Центральной, 47 — уже начат демонтаж старых овощехранилищ, идет подготовка к строительству. Вторая площадка расположена по улице Центральной, 46. Она охватит примерно пять гектаров и будет создано более 40 тысяч квадратных метров производственных помещений.
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