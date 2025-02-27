Власти Минска решили, что появится на месте бывших овощехранилищ

Отмечается, что площадка для нового технопарка состоит из двух частей. Так, одна из них находится на улице Центральной, 47 — уже начат демонтаж старых овощехранилищ, идет подготовка к строительству. Вторая площадка расположена по улице Центральной, 46. Она охватит примерно пять гектаров и будет создано более 40 тысяч квадратных метров производственных помещений.