Волгоградским водителям напомнили о важных нововведениях

Так, снимать с регистрации похищенный или угнанный автомобиль можно будет по заявлению владельца, сообщили в Госдуме РФ. Кроме этого, прежний владелец после продажи сможет сразу снять транспорт с учета, а не ждать 10 дней, если сделку удостоверил нотариус или ее совершили через «Госуслуги». Полис ОСАГО исключили из обязательных документов для регистрации машины в случае смены владельца.