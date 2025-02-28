Волгоградским водителям напомнили о важных нововведениях

В 2025 году от необходимости проходить техосмотр освобождены владельцы легковых машин, мотоциклов или грузовиков массой менее 3,5 тонны. Однако это правило распространяется на те транспортные средства, которые находятся в личном пользовании, поставлены на учет, не переоформлялись на другого владельца и не имеют конструктивных изменений.
Также техосмотр не обязателен для средств передвижения с двигателем внутреннего сгорания объемом менее 50 кубических сантиметров или с электродвигателем до 4 кВт, которые развивают скорость не более 50 км/ч, отметили специалисты интернет-портала «Объясняем.рф».
В соответствии с последними нововведениями для получения полиса ОСАГО техосмотр не обязателен.
Кроме этого, с 1 марта вступают в силу изменения, направленные на совершенствование процедуры государственной регистрации транспортных средств.
Так, снимать с регистрации похищенный или угнанный автомобиль можно будет по заявлению владельца, сообщили в Госдуме РФ. Кроме этого, прежний владелец после продажи сможет сразу снять транспорт с учета, а не ждать 10 дней, если сделку удостоверил нотариус или ее совершили через «Госуслуги». Полис ОСАГО исключили из обязательных документов для регистрации машины в случае смены владельца.