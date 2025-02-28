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С 8 марта возобновит свою работу маршрут Волгоград — Культбаза

В случае если сложатся благоприятные погодные условия, первые рейсы состоятся уже в праздник, 8 марта, в 8.15 и 15.30.

Отметим, что в связи с ухудшением погодных условий теплоходы в областной столице начнут ходить по популярному маршруту Волгоград — Культбаза на неделю позже, с 8 марта. Ранее планировалось, что курсирование речных трамвайчиков возобновится с 1 марта.

Это решение было принято по итогам обследования речного пути комиссией. В его рамках было выявлено образование на водоеме крупных скоплений льда. Об этом сообщили в мэрии города-героя.

Отметим, что комиссия на борту теплохода прошла по водному пути вплоть до причала Щучий Проран. Хотя вода в русле была чистой, участки причаливания оказались покрыты ледяными торосами.

По словам специалистов, на состояние обследуемого участка оказали влияние морозы до −17 градусов. Вода у берега покрылась льдом, а теплоходы в таких условиях не могут подойти на расстояние, нужное для безопасной посадки и высадки пассажиров.

Добавим, что также продолжит свою работу круглогодичный маршрут Руднева — о. Сарпинский. Он обеспечивает постоянное сообщение с островной частью Кировского района.