Что можно и нельзя делать в день Онисима 28 февраля, когда зима борется с весной

Православная церковь 28 февраля вспоминает святого Онисима. В народе принято отмечать день Онисима. Существует у праздника еще одно название — Зимобор. Все дело в том, что зима теряет свою силу, однако продолжается бороться с весной.
Что нельзя делать 28 февраля.
Запрещено давать в долг. Предки верили, что деньги назад не вернуть. День не подходит для планирования — все задуманное не реализуется. Нельзя 28 февраля проводить уборку в доме. Считается, что подобным можно только ухудшить финансовое положение.
Что можно делать 28 февраля.
По традиции, было принято дарить вещи из овчины ребенку, который родится 28 февраля. Также в последний день февраля продолжали готовиться к зиме.
Согласно приметам, полнолуние указывает на мороз. В том случае, если лай лисиц слышится близко от жилья, ждали снегопадов.
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