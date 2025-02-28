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Что можно и нельзя делать в день Онисима 28 февраля, когда зима борется с весной

Узнали запреты и приметы на 28 февраля, когда отмечают день Онисима.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 28 февраля вспоминает святого Онисима. В народе принято отмечать день Онисима. Существует у праздника еще одно название — Зимобор. Все дело в том, что зима теряет свою силу, однако продолжается бороться с весной.

Что нельзя делать 28 февраля.

Запрещено давать в долг. Предки верили, что деньги назад не вернуть. День не подходит для планирования — все задуманное не реализуется. Нельзя 28 февраля проводить уборку в доме. Считается, что подобным можно только ухудшить финансовое положение.

Что можно делать 28 февраля.

По традиции, было принято дарить вещи из овчины ребенку, который родится 28 февраля. Также в последний день февраля продолжали готовиться к зиме.

Согласно приметам, полнолуние указывает на мороз. В том случае, если лай лисиц слышится близко от жилья, ждали снегопадов.

Кстати, Минобразования изменило правила ведения школьных дневников в Беларуси: «Допускаются исправления неправильных записей, не обязательно записывать расписание на титульном листе».

Ранее Минтруда сказало, кто может получить пособие в 537 рублей в Беларуси.

А еще глава Минтруда сказала, сколько раз повысят пенсии в Беларуси в 2025 году.