Календарь на 28 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

28 февраля в мире отмечают День больных редкими заболеваниями. В разгаре масленичные гуляния, пятый день праздника носит название Тещины вечерки. Православные верующие сегодня чтят память иконы Божией Матери Виленской. У мусульман в этот день после захода солнца начинается священный месяц Рамадан. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 28 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 28 февраля.
* ~Международный день больных редкими заболеваниями~
Эта дата отмечается с 2009 года во многих странах, чтобы привлечь внимание общества к потребностям и проблемам больных людей и их семей. Редкие, или орфанные заболевания затрагивают небольшую часть людей. Исследование этих болезней и создание лекарств, как правило, требуют масштабной поддержки государства. Многие редкие болезни возникают в детстве и являются генетическими. В России редкими считают заболевания с распространенностью не более 10 случаев на 100 тыс. человек. В списке орфанных заболеваний Минздрава РФ, по данным на 2025 год, 296 болезней.
* ~Всемирный день портного~
Неофициальный профессиональный праздник, который отмечают мастера пошива одежды. Портной занимается раскраиванием ткани и соединением деталей в готовое изделие. Его основными инструментами издревле считаются игла, ножницы и наперсток. Профессия требует не только технических навыков, но и творческого подхода. В мире у Дня портного разные даты празднования. В одних странах этот праздник приурочен ко дню рождения изобретателя швейных машин Элиаса Хоу и отмечается 9 июля. В других, в том числе в России, днем портных считается 28 февраля. А официальный профессиональный праздник модельеров, закройщиков, швей приходится на второе воскресенье июня, это День работников легкой промышленности.
* ~День Арктики в России~
В России с 2011 года 28 февраля отмечается День Арктики. У праздника пока нет официального статуса, несмотря на то, что в последние годы к арктическому региону и вопросам его освоения приковано большое внимание. Арктика — огромная территория, включающая северные окраины России, Канады, США, Гренландии, Норвегии и других стран. Здесь сосредоточены значительные запасы полезных ископаемых, а также проходят важные транспортные пути, включая Северный морской путь. Сегодня Россия активно развивает инфраструктуру в регионе, строит новые порты и научные станции. Мероприятия ко Дню Арктики — лекции, арктические диктанты, пресс-конференции — пройдут в этот день и в арктических регионах страны, и в столице, в том числе в МГУ.
* ~День рождения Союза кинематографистов России~
Организация, которая объединяет профессиональных деятелей российского кино, была основана на учредительном съезде 28 февраля 1990 года. В ее составе около 5 тыс. кинематографистов, которые числятся в 13 профессиональных гильдиях: кинодраматурги, редакторы, режиссеры, художники, гримеры, актеры, кинооператоры и т.д. Союз ведет деятельность на территории нескольких регионов, наиболее крупные подразделения находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
* ~Всемирный день татарской кухни~
Татарская кухня богата вкусными блюдами. Большое влияние на нее оказали кулинарные традиции других народов. Так, от булгар в нее попали катык, бал-май, кабартма. Русская кухня подарила ей пельмени, узбекская — плов, таджикская — пахлаву. Исконно татарские чак-чак и эчпочмак уже можно считать кулинарной классикой. Благодаря разнообразию татарской кухни и гостеприимству Казань стала гастрономической столицей России. На Востоке всегда было особое отношение к гостю, для него на стол подаются лучшие угощения: баурсак, кош-теле, талкыш-калеве, шербет и душистый чай.
* ~День зубной феи~
Этот милый неофициальный праздник отмечается в честь мифической феи, которая согласно поверьям приносит подарки детям, потерявшим молочные зубы. Это помогает малышам справиться с дискомфортом и возможной болью, связанной с выпадением зуба. Традиция зародилась в США и распространилась во многих странах.
* ~День сна в общественных местах~
Необычный праздник призван напомнить, насколько сон важен для здоровья, даже если вы решили вздремнуть вне своего дома. Он родился из японской традиции инэмури — дневного сна в офисе, в общественном транспорте или ином месте. В японской культуре инэмури не просто разрешен, а приветствуется. Это показатель хорошей работы сотрудника! Считается, что человек настолько интенсивно трудился, что нуждается в небольшом отдыхе.
Праздники и памятные даты 28 февраля в других странах.
День «Калевалы» в Финляндии. Праздник в честь финского и карельского национального поэтического эпоса «Калевала», состоящего из 50 рун и составленного Элиасом Леннротом в XIX веке на основе собранных им фольклорных текстов. Также считается днем финской культуры.
День Андалусии в Испании. Праздник отмечается в честь референдума 1980 года, по результатам которого Андалусия получила статус автономного сообщества. В этот день многие жители украшают свои балконы флагами Андалусии.
День скауза в Великобритании. Ежегодное празднование в английском городе Ливерпуль, посвященное мясному рагу «скауз», традиционной еде матросов Северной Европы. Его готовят из баранины или говядины, картофеля, моркови и лука.
Карнавал в Бразилии. Фестиваль, который каждый год проходит в Рио-де-Жанейро перед Великим постом. Считается самым масштабным карнавальным праздником в мире. В 2025 году карнавал продлится с 28 февраля по 8 марта.
Национальный день науки в Индии. Праздник отмечается ежегодно в честь открытия комбинационного рассеяния света индийским физиком Чандрасекхом Венкой Раманом.
День учителя в Алжире, Тунисе, Египте и других странах. В арабском мире учителей чествуют в последний день февраля. Празднование начинается с большой молитвы в мечети — педагоги в этих странах приравниваются по статусу к служителям культа.
День памяти и мира в Тайване. 28 февраля вспоминают жертв «инцидента 228» — антиправительственного восстания 1947 года, которое было жестоко подавлено националистическим правительством.
День памяти жертв погромов в Сумгаите, Баку и Кировабаде в Армении. Скорбная дата установлена в память о событиях февраля 1988 года. Тогда в азербайджано-армянских столкновениях погибли более 50 армян.
Религиозные праздники 28 февраля.
* День Виленской иконы Божией матери у православных.
По преданию этот древний образ Богородицы был написан евангелистом Лукой. Икона долгое время была родовой святыней византийских императоров. Согласно распространенной версии, в 1472 году икона попала в Москву вместе с царевной Софией Палеолог, ставшей супругой великого князя Московского Ивана III. В 1495 году дочь Ивана III Елена вышла замуж за великого князя Литовского Александра, и икона была перенесена в Вильно. В честь этого события и установлено празднование. Не раз русские цари пытались вернуть бесценную святыню. В годы Первой мировой войны икону эвакуировали в Донской монастырь в Москве. Ее дальнейшая судьба неизвестна.
* Начало священного месяца Рамадан у мусульман.
В 2025 году в России Рамадан начинается вечером 28 февраля после захода солнца. Первым днем поста считается 1 марта. Завершится Рамадан 29 марта, а на следующий день мусульмане отметят праздник Ураза-Байрам. Рамадан — это месяц духовного очищения, строгого поста и добрых дел.
Народные праздники и приметы 28 февраля.
* Пятый день Масленицы — Тещины вечерки.
В этот день по традиции теща наносила ответный визит зятю. Еще накануне, в четверг, он посылал своих друзей и деревенскую ребятню к матери жены с приглашением. С собой в гости она могла позвать родственников, соседей или подруг. Хозяин дома должен был постараться, чтобы угодить теще и показать свое расположение к ней. На Руси говорили: не зять бы был, кабы на Сырной тещу не угостил! На стол подавались лучшие угощения и, конечно, блины. Теще полагалось во время посиделок учить зятя уму-разуму и давать советы. А зять должен был продемонстрировать навыки умелого хозяина.
* Онисим Овчар.
Холода подходят к концу. На Руси говорили: на Онисима Овчара зима становится безрогой — то есть теряет силу. Молодежь устраивала в этот день гулянья и развлечения, чтобы быстрее проводить зиму. Онисим на Руси считался покровителем овцеводства. Для плодовитости стада в этот день «окликали звезды». Пастух-овчар выходил за околицу и, положив по три земных поклона на все стороны света, произносил особую «окличку», чтобы поголовье приумножалось, а молодняк был здоровым.
* Приметы.
Большая прибавка воды в прорубях на Онисима Овчара — к хорошему сенокосу.
Если на крышах большие сосульки, весна будет долгой.
Какие исторические события произошли 28 февраля.
* 1066 год — в Лондоне открылось Вестминстерское аббатство.
Дни рождения и юбилеи 28 февраля.
* 1533 год — родился Мишель де Монтень, французский писатель и философ.
Кто отмечает дни рождения.
* 79 лет исполняется Владимиру Фокину — режиссеру театра и кино, актеру, театральному педагогу, президенту Национального драматического театра России (Александринского театра).