Календарь на 28 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В этот день по традиции теща наносила ответный визит зятю. Еще накануне, в четверг, он посылал своих друзей и деревенскую ребятню к матери жены с приглашением. С собой в гости она могла позвать родственников, соседей или подруг. Хозяин дома должен был постараться, чтобы угодить теще и показать свое расположение к ней. На Руси говорили: не зять бы был, кабы на Сырной тещу не угостил! На стол подавались лучшие угощения и, конечно, блины. Теще полагалось во время посиделок учить зятя уму-разуму и давать советы. А зять должен был продемонстрировать навыки умелого хозяина.