Трамп заступился за Гретцки после обвинений в его адрес

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своих социальных сетях критику, направленную в адрес канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.
Он выразил поддержку спортсмену, назвав его выдающейся личностью и подчеркнув, что прозвище «Великий» полностью соответствует его заслугам.
По словам Трампа, Гретцки является величайшим канадцем, который остается предан своей стране, несмотря на то, что, по мнению экс-президента, Канада могла бы добиться большего в составе США.
Ранее Гретцки неоднократно посещал мероприятия, организованные Трампом, что привлекло внимание общественности. Ситуация обострилась после февральских заявлений политика о намерении включить Канаду в состав США в качестве 51-го штата. Это вызвало негативную реакцию в канадских СМИ, которые начали обвинять хоккеиста в отсутствии патриотизма. В Эдмонтоне даже появилась петиция с предложением переименовать улицу, названную в честь легендарного спортсмена.