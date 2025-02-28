Трамп заступился за Гретцки после обвинений в его адрес

Ранее Гретцки неоднократно посещал мероприятия, организованные Трампом, что привлекло внимание общественности. Ситуация обострилась после февральских заявлений политика о намерении включить Канаду в состав США в качестве 51-го штата. Это вызвало негативную реакцию в канадских СМИ, которые начали обвинять хоккеиста в отсутствии патриотизма. В Эдмонтоне даже появилась петиция с предложением переименовать улицу, названную в честь легендарного спортсмена.