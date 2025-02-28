Женские дни: какие премьеры телесериалов ждут нас в марте

Днем мать-одиночка Таня воспитывает сына и дочь, по ночам водит такси. Но проблем, как известно, много не бывает: в один далеко не прекрасный день Тане ставят смертельный диагноз. Таня не надеется прожить больше года и боится, что после ее смерти дети попадут в детский дом. Тогда Татьяна решается найти надежного мужчину и женить его на себе, чтобы обеспечить детям семью даже в случае худшего исхода. План, с которым Тане помогает ее лечащий врач, неожиданно срабатывает слишком хорошо, и претендентов на руку, сердце и детей оказывается даже больше, чем требуется. Но будьте уверены, не всё так мрачно, и любовь, нечаянно нагрянув, спутает все сюжетные ходы…