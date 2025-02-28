Брат 2.0: Юра Борисов в Якутии, Дейзи Ридли в боевике

Ушедший на пенсию киллер наслаждается покоем и отдыхом в компании новой молодой жены. Ровно до тех пор, пока прошлое на напоминает о себе в лице внезапно нагрянувшей бывшей супруги, их сына и парочки гангстеров у них на хвосте. Перед нами криминальная абсурдистская комедия с внушительным актерским составом от Билла Мюррея и Эда Харриса до Пита Дэвидсона. И первый вопрос, который возникает при просмотре фильма Дито Монтиеля: как он умудрился собрать всех этих актеров? Критики называют «Чокнутых» затянутой комедией с кучей отсылок ко многим популярным проектам, делающим эту историю скорее вторичной, нежели заманчивой. Но поклонники у фильма всё равно найдутся.