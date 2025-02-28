С данью опере: в Большом театре запустили марафон Вагнера

Королевский глашатай (Николай Казанский) вызывает Эльзу Брабантскую на суд. Судьбу девушки решит поединок. На выручку ей придет рыцарь Лоэнгрин. У Вагнера он появляется на лодке, влекомой лебедем, а в постановке Большого защитник будто снисходит с небес. Он не такой, как все. На нем нет доспехов и лат. Лоэнгрин будто из другого мира, больше похож на офисного клерка в черных брюках и белой рубашке. Эльза наивна и ранима. Она ждет, чтобы ее кто-то защитил от оговоров и ложных обвинений. Загадочный рыцарь объявляет, что готов сразиться за честь Эльзы, а после поединка жениться на ней, но ставит условие: она не должна пытаться узнать, как его зовут, откуда он и из какого рода.