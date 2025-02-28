САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Семь планет выстроятся в линию по одну сторону от Солнца 28 февраля, большая их часть будет видна всю ночь невооруженным глазом. В следующий раз такая комбинация на небе повторится только в мае 2161 года, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА РАН, Санкт-Петербург) Николай Железнов.
«Выравнивания четырех-пяти планет происходят чуть ли не каждый год, а вот следующее великое выравнивание, когда семь планет будут находиться по одну сторону от Солнца, произойдет 19 мая 2161 года», — сообщил астроном корреспонденту ТАСС.
Он уточнил, что вечером 28 февраля Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер и Марс будут видны невооруженным глазом, а Уран и Нептун можно наблюдать в бинокль или любительский телескоп. Желающим рассмотреть планеты, важно учитывать, что объекты будут «раскинуты по всему небу».
«Наблюдать явление нужно с запада на восток. На западе [будет виден] Сатурн, рядом с ним можно будет рассмотреть Меркурий и Нептун, а чуть выше — яркую Венеру. На южной части неба будут Уран и Юпитер, ближе к востоку — Марс. Планеты, которые будут находиться на западе, можно увидеть только вечером, так как они, одна за другой, будут уходить под горизонт вслед за Солнцем. Остальные планеты можно будет наблюдать всю ночь», — заключил ученый.