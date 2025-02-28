The Times: немецким туристам запретили одеваться

Как отмечается в 23-страничном документе, изменения были введены в ответ на многочисленные жалобы со стороны как приверженцев нудизма, так и тех, кто предпочитает отдыхать в купальниках. Первые выражали недовольство из-за присутствия одетых отдыхающих, в то время как вторые чувствовали дискомфорт от соседства с обнаженными людьми.