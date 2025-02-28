The Times: немецким туристам запретили одеваться

Власти Ростока обновили правила посещения 37 нудистских пляжей, находящихся под юрисдикцией городского управления туризма.
Согласно новым требованиям, частичный нудизм теперь запрещен, а отдых на этих пляжах разрешен исключительно тем, кто готов полностью отказаться от одежды. Это означает, что посетители должны либо раздеться полностью, либо покинуть территорию.
О нововведении сообщили ряд европейских изданий, включая The Times.
Как отмечается в 23-страничном документе, изменения были введены в ответ на многочисленные жалобы со стороны как приверженцев нудизма, так и тех, кто предпочитает отдыхать в купальниках. Первые выражали недовольство из-за присутствия одетых отдыхающих, в то время как вторые чувствовали дискомфорт от соседства с обнаженными людьми.
Контроль за соблюдением запрета поручен сотрудникам службы общественного порядка, назначенным городским советом. Однако в документе не уточняется, распространяются ли на них сами правила. Новые ограничения вызвали противоречивую реакцию. Некоторые члены совета сомневаются, что у города есть необходимые ресурсы для эффективного контроля, а также считают, что разделение пляжей по принципу одежды уже устарело.