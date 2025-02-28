Новейшие методы лечения инсульта обсудят на всероссийском конгрессе

В рамках Конгресса пройдет заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Неврология» при главном внештатном специалисте неврологе. Кроме того, будут подведены итоги конкурса на лучшие научно-исследовательские работы молодых учёных в области цереброваскулярных заболеваний. В ходе Конгресса также назовут лучший региональный сосудистый центр и лучшее первичное сосудистое отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.