Новейшие методы лечения инсульта обсудят на всероссийском конгрессе

В Москве 3−4 марта 2025 года пройдет III Всероссийский Конгресс с международным участием «Инсульт и цереброваскулярная патология». Мероприятие соберет на одной площадке ведущих неврологов из столицы и регионов России, главных врачей медицинских организаций, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов, врачей семейной медицины, кардиологов, терапевтов и других специалистов. В работе конгресса также примут участие представители зарубежных стран.
Организаторами медицинского форума выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное медико-биологическое агентство, Департамент здравоохранения города Москвы, ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова и региональная общественная организация инвалидов «Здоровье человека».
Председателем научного комитета форума является главный внештатный специалист- невролог Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Николай Шамалов.
Двухдневная программа мероприятия включает пленарные заседания, образовательные школы, симпозиумы, секционные заседания, доклады и тематические сессии с участием признанных экспертов в области неврологии. Участники Конгресса обсудят новые технологии в диагностике и лечении инсульта, а также методы реабилитации при этом заболевании. Ведущие спикеры расскажут о своем опыте лечения острых нарушений мозгового кровообращения и хирургическом лечении пациентов с инсультом.
Особое внимание будет уделено новейшим исследованиям когнитивных нарушений, деменции и депрессии при цереброваскулярных заболеваниях. В ходе Конгресса будут обсуждаться организационно-методические основы разработки и внедрения инновационных технологий в неврологии, нормативно-правовое регулирование неврологической помощи населению и подготовка профессиональных кадров по профилю «неврология».
В рамках Конгресса пройдет заседание профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Неврология» при главном внештатном специалисте неврологе. Кроме того, будут подведены итоги конкурса на лучшие научно-исследовательские работы молодых учёных в области цереброваскулярных заболеваний. В ходе Конгресса также назовут лучший региональный сосудистый центр и лучшее первичное сосудистое отделение для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения.