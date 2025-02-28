Обманчивый тренд. Почему началось снижение цен на новостройки и как долго оно продлится

— Снижение цен связано с уменьшением объёма спроса, которое произошло во второй половине прошлого года, в первую очередь из-за прекращения одних и сокращения других льготных ипотечных программ. Однако уже в начале 2025 года спрос стабилизировался. Одновременно с этим на рынке фиксируется сокращение предложения и запуска новых объёмов продаж, что может привести к некоторому дефициту на рынке первичного жилья. Не стоит сбрасывать со счётов и достаточно высокие показатели инфляции, а также экономику проектного финансирования. Так что текущее уменьшение цен имеет краткосрочный характер и вряд ли перерастёт в устойчивый тренд. Уже в этом году мы увидим не только стабилизацию стоимости, но, скорее всего, и её рост, — рассказал заместитель коммерческого директора по продажам жилой недвижимости ГК «А101» Владимир Колесников.