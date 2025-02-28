Редкоземельные металлы: зачем они нужны и почему о них все говорят

Интерес к редкоземельным металлам неслучаен. Все мы активно используем ноутбуки, планшеты и компьютеры в повседневной жизни. Электромобили также становятся всё более распространёнными на улицах крупных городов. Технологии продолжают стремительно развиваться, и в производстве различных устройств всё чаще применяются более современные и передовые материалы. В результате этого редкоземельные металлы в последние годы приобретают всё большую популярность и значимость.