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С Байконура стартовала ракета с 2,6 тоннами груза на борту

Корабль везет на станцию новый скафандр.

Источник: Аргументы и факты

С космодрома Байконур успешно стартовала ракета «Союз-2.1а», на борту которой находится грузовой корабль «Прогресс МС-30». Запуск был продемонстрирован в ходе онлайн-трансляции, организованной госкорпорацией «Роскосмос».

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе «Роскосмоса».

Через 49 часов 40 минут после старта, 2 марта в 02:04 по московскому времени, корабль пристыкуется к модулю «Звезда» на российском сегменте МКС. Согласно планам, его миссия на орбите продлится 193 суток.

В числе доставляемых грузов — 2599 кг различных материалов, включая 1179 кг аппаратуры и оборудования для функционирования станции, одежду, продовольствие, медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа. Кроме того, корабль перевозит 950 кг топлива, 420 кг воды и 50 кг азота.

Ранее сообщалось, как на территории Польши упал топливный резервуар ракеты Илона Маска.