Умерла Галина Михалева, основательница гендерной фракции партии «Яблоко»

Накануне сообщалось, что умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский, около 15 лет остававшийся старейшим чемпионом мира из ныне живущих. Спасскому было 88 лет, и его жизнь похожа на приключенческую драму. Подробнее о биографии Бориса Спасского читайте здесь на KP.RU.