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Умерла Галина Михалева, основательница гендерной фракции партии «Яблоко»

Лидер движения за права женщин в России Галина Михалева умерла из-за тяжелой болезни.

Источник: Комсомольская правда

Умерла Галина Михалева, основательница и председательница гендерной фракции партии «Яблоко», доктор наук, профессор РГГУ. Об этом информирует пресс-служба партии.

Сообщается, что Михалевой было 68 лет, она умерла из-за тяжелой болезни.

«Михалева последовательно и настойчиво добивалась равных возможностей для женщин в политике, обществе, на работе и в семье, веря, что только равноправие может стать основой справедливого общества», — сказано в релизе.

В партии напомнили, что созданная Михалевой гендерная фракция партии является единственной подобной структурой среди российских политических объединений.

Накануне сообщалось, что умер 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский, около 15 лет остававшийся старейшим чемпионом мира из ныне живущих. Спасскому было 88 лет, и его жизнь похожа на приключенческую драму. Подробнее о биографии Бориса Спасского читайте здесь на KP.RU.