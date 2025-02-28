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Independent: Продажи Tesla в Европе упали на 45% из-за репутации Илона Маска

Продажи Tesla в Европе упали на 45%, т.к. клиенты недовольны поведением Илона Маска.

Источник: Комсомольская правда

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), принадлежащая Илону Маску компания Tesla реализовала в январе 2025 года менее 10 тысяч электромобилей по всей Европе. Как сообщает Independent, данный показатель на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года: в январе 2024-го было продано более 18 тысяч автомобилей.

Среди стран-членов Евросоюза произошло еще большее падение спроса на продукцию Tesla — до 50%. Также доля компании на рынке сократилась практически вдвое — с 1,8% до 1%.

Опрос, проведенный экспертами из компании Electrifying, показал: до 60% покупателей электрокаров утверждают, что «спорная репутация» предпринимателя и главы нового ведомства по повышению эффективности правительства США Илона Маска отталкивает их от мысли о покупке Tesla.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что продажи автомобилей Tesla в Калифорнии упали на 12% после того, как Маск устно оскорбил лидеров штата.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров, состоящий из 24 богатейших людей мира. Так, эксперты оценили его состояние в 419,4 млрд долларов.