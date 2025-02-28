Independent: Продажи Tesla в Европе упали на 45% из-за репутации Илона Маска

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), принадлежащая Илону Маску компания Tesla реализовала в январе 2025 года менее 10 тысяч электромобилей по всей Европе. Как сообщает Independent, данный показатель на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года: в январе 2024-го было продано более 18 тысяч автомобилей.