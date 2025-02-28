Владельцев земли с 1 марта обязали очищать свои участки от сорняков и хлама

«Принятый закон раскрывает понятие “освоение земельного участка”. Если говорить более простым языком, то это приведение участка в состояние, когда им можно начать пользоваться для тех целей, для которых он приобретался. Например, гражданин взял в аренду земельный участок для строительства дома, но не может приступить к строительству из-за того, что участок заболочен, неровный, заросший травой и кустарником и т.д. Такой гражданин потратит определённое время на осушение участка, разравнивание грунта, покос травы и уничтожение кустарников. Вот эти мероприятия и будут освоением земельного участка», — обозначил Гаврилов.