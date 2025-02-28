Владельцев земли с 1 марта обязали очищать свои участки от сорняков и хлама

Вступающий в силу с 1 марта закон, который обязывает владельцев земельных участков очищать землю от хлама и сорняков, призван дать срок на подготовку участка к использованию и формализовать процедуру проведения проверок использования земли в населённых пунктах и СНТ.
Об этом в комментарии aif.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
«Земельное законодательство в целом никогда не ставило перед собой задач изъятия земли у одних граждан для передачи другим. Этот закон также не имеет цели отобрать землю у граждан и передать ее кому-либо. Я хочу подчеркнуть, что его цели совершенно иные — дать срок на подготовку участка к использованию и формализовать процедуру проведения проверок использования земли в населённых пунктах и СНТ», — отметил депутат, отвечая на вопрос корреспондента издания.
Гаврилов уточнил, что данный законопроект был принят в связи с многочисленными обращениями обычных граждан, садоводов о том, что многие участки, граничащие с их земельными участками, оказываются заброшенными, захламленными мусором, привлекают асоциальных лиц, и поэтому необходимо обратиться к собственникам таких земельных участков, чтобы они приводили данные участки в порядок.
«Принятый закон раскрывает понятие “освоение земельного участка”. Если говорить более простым языком, то это приведение участка в состояние, когда им можно начать пользоваться для тех целей, для которых он приобретался. Например, гражданин взял в аренду земельный участок для строительства дома, но не может приступить к строительству из-за того, что участок заболочен, неровный, заросший травой и кустарником и т.д. Такой гражданин потратит определённое время на осушение участка, разравнивание грунта, покос травы и уничтожение кустарников. Вот эти мероприятия и будут освоением земельного участка», — обозначил Гаврилов.
Он добавил, что перечень мероприятий по освоению земельного участка определит правительство, и на данный перечень будут опираться инспекторы, осуществляющие земельный контроль и надзор.
«Если они при проведении проверки выясняют, что владелец участка выполняет соответствующие мероприятия, то к нему нельзя предъявить претензии и привлечь к ответственности за неиспользование земельного участка», — пояснил депутат.
В свою очередь, как уточнила в комментарии aif.ru депутат Госдумы Светлана Разворотнева, если будет определено, что владелец земельного участка все же осваивает земельный участок ненадлежащим образом, то к нему могут быть применены штрафные санкции. «Размеры штрафов зависят от кадастровой стоимости земельного участка и могут быть достаточно приличными», — сказала депутат.