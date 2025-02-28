«Помогал в самых сложных историях». В Петербурге умер четвероногий хранитель джаза

«Он присутствовал на съемках и репетициях, дежурил с администраторами, ночами патрулировал холл, а днем с удовольствием дремал в кабинете Давида Семеновича, создавая уютную атмосферу для различных интервью, — рассказали в филармонии. — Мы от всего музыкального сердца благодарим нашего пушистого друга за то, что долгие годы Митя был рядом, радуя нас, успокаивая, даря тепло и домашний комфорт. Мы уже очень скучаем».