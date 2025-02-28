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«Помогал в самых сложных историях». В Петербурге умер четвероногий хранитель джаза

Перед Днем кошек, который отмечают в России в первый день весны, в Петербурге прощаются с одним из известных котов. Умер четвероногий талисман Филармонии джазовой музыки, радовавший сотрудников более 15 лет.

Как сообщили в филармонии, кот Митя — талисман, «терапевт» и любимец — ушел 27 февраля. Его нашли котенком в 2009 году, с тех пор пушистый житель дома джаза помогал настолько, насколько это было в его силах, и неоднократно становился героем добрых новостей и видеосюжетов.

«Он присутствовал на съемках и репетициях, дежурил с администраторами, ночами патрулировал холл, а днем с удовольствием дремал в кабинете Давида Семеновича, создавая уютную атмосферу для различных интервью, — рассказали в филармонии. — Мы от всего музыкального сердца благодарим нашего пушистого друга за то, что долгие годы Митя был рядом, радуя нас, успокаивая, даря тепло и домашний комфорт. Мы уже очень скучаем».

флора и фауна