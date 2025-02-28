Южный участок ЗСД перекроют на две ночи с 28 февраля по 1 марта

Также на юге ЗСД в ночь на 28 февраля полностью перекроют съезд с Широтной магистрали скоростного движения на скоростной диаметр, через Витебскую развязку. Кроме этого, две правые полосы ЗСД на участке съезда на Благодатную улицу также будут временно перекрыты.