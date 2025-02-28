Южный участок ЗСД перекроют на две ночи с 28 февраля по 1 марта

Съезд с Западного скоростного диаметра на улицу Автомобильную закроют на две ночи. На этом участке платной магистрали будут проводить ремонтные работы. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает пресс-служба ЗСД.
— С 23:00 27 февраля 2025 по 06−00 28 февраля 2025, а также с 23−00 28 февраля 2025 по 06−00 01 марта 2025, — уточнили планы работы на скоростной диагонали.
Также на юге ЗСД в ночь на 28 февраля полностью перекроют съезд с Широтной магистрали скоростного движения на скоростной диаметр, через Витебскую развязку. Кроме этого, две правые полосы ЗСД на участке съезда на Благодатную улицу также будут временно перекрыты.
В учреждении просят учитывать ограничения на дороге и планировать свой маршрут и время в пути с учетом их.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала о перекрытии движения на нескольких дорогах Северной столице. Снимут ограничения только ближе к концу марта 2025 года.