Ракета Союз-2.1а после старта с Байконура вывела на орбиту Прогресс МС-30

Как сообщалось ранее, «Прогресс МС-30» доставит на станцию почти 2,6 тонны грузов. В их числе оборудование и аппаратура для работы систем станции, а также материалы для проведения научных экспериментов, таких как «Асептик», «Биодеградация», «Виртуал», «Каскад», «Лазма», «Мираж», «Нейроиммунитет» и «Фотобиореактор». Кроме того, на борту находятся одежда и продукты для экипажа, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота. Среди наиболее значимых грузов — скафандр «Орлан-МКС» № 6, предназначенный для выхода космонавтов в открытый космос.