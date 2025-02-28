Российская шахматистка Горячкина выиграла третий этап Гран-при FIDE в Монако

Серия Гран-при FIDE включает шесть этапов, после которых две сильнейшие шахматистки получат право выступить на турнире претенденток в 2026 году. Каждая участница обязана принять участие в трёх этапах. Горячкиной уже удалось победить на предыдущем этапе в казахстанском Шымкенте.