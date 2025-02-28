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Российская шахматистка Горячкина выиграла третий этап Гран-при FIDE в Монако

Российская шахматистка Александра Горячкина блестяще выступила на третьем этапе серии Гран-при FIDE, заняв первое место в Монако. По итогам девяти туров она смогла набрать 5,5 очка.

Источник: Life.ru

Серия Гран-при FIDE включает шесть этапов, после которых две сильнейшие шахматистки получат право выступить на турнире претенденток в 2026 году. Каждая участница обязана принять участие в трёх этапах. Горячкиной уже удалось победить на предыдущем этапе в казахстанском Шымкенте.

Предыдущую серию Гран-при FIDE выиграла россиянка Екатерина Лагно, а Горячкина заняла вторую позицию.

Интересно, что в 2023 году Александра Горячкина одержала победу в Кубке мира. В финале она на тай-брейке обыграла болгарку Нургюл Салимову. Та победа стала для 24-летней россиянки первой в Кубке мира.