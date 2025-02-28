В Ростове прошел первый в донском регионе женский форум

«Мы хотим создать деловой клуб, где женщины будут встречаться и помогать власти настраивать те процессы, которые происходят в обществе, чтобы женщинам жилось комфортнее, чтобы у них было больше возможностей для реализации. А где они применят свои таланты — будут ли работать во власти, откроют ли собственное дело, займутся благотворительностью или же просто будут растить детей, — это женщины должны выбрать сами», — сказала Екатерина Стенякина.