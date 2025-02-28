В Ростове прошел первый в донском регионе женский форум

Мероприятие состоялось при поддержке депутата Государственной Думы РФ Екатерины Стенякиной, комитета Заксобрания Ростовской области по молодежной политике, а также областного министерства труда и социального развития.
На форуме присутствовали представительницы бизнеса, науки, культуры, органов власти, общественных и добровольческих организаций. Почетным гостем стал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Без вас совершенно невозможно представить такие сферы, как здравоохранение, наука, культура, социальная защита, предпринимательство, а также управление на всех уровнях. Работая в детских садах, школах, вузах, вы буквально формируете будущее нации. Особо отмечу вашу уникальную роль в сохранении традиций и нравственных ценностей, которые передаются из поколения в поколение. Дорогие женщины, вы — душа каждой семьи, всего донского региона и всей нашей страны», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
На форуме обсудили вопросы развития женского предпринимательства, лидерства и роли женщин в социально-экономической жизни области, самореализации, комфортной жизни, медицинского обеспечения и развития инфраструктуры для детей.
«Главное направление, которое мы определяем для себя, — это тема поддержки участников специальной военной операции и их семей, возвращение наших героев домой после Победы. Нам нужно позаботиться о том, чтобы они адаптировались к мирной жизни, прошли социальную реабилитацию и нашли новую работу», — заявила Екатерина Стенякина.
Выступая в качестве модератора трека «Женщины во власти», председатель комитета Заксобрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Ирина Жукова отметила, что среди участников обсуждения оказались как молодые девушки, видящие себя на политической арене будущего, так и опытные руководители, чьи имена связаны с ведущими предприятиями региона.
«Цель нашей дискуссии — нарисовать портрет современной женщины-лидера, определить тот набор качеств, который позволит ей уверенно вести за собой. Мы хотим помочь молодым талантам найти свой путь в политике, в управлении, в менеджменте», — поделилась Ирина Жукова.
Депутат донского парламента Анна Андреева поделилась историей своей деятельности на посту директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики донской столицы. В этой должности она проработала в течение шести лет, занимаясь вопросами жизнеобеспечения Ростова.
Екатерина Стенякина выразила надежду, что форум станет ежегодным.
«Мы хотим создать деловой клуб, где женщины будут встречаться и помогать власти настраивать те процессы, которые происходят в обществе, чтобы женщинам жилось комфортнее, чтобы у них было больше возможностей для реализации. А где они применят свои таланты — будут ли работать во власти, откроют ли собственное дело, займутся благотворительностью или же просто будут растить детей, — это женщины должны выбрать сами», — сказала Екатерина Стенякина.