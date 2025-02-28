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Семья Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия по религиозным причинам

Причина смерти Мишель Трахтенберг была признана «неустановленной».

Источник: Комсомольская правда

Причина смерти звезды фильма «Евротур» и сериала «Баффи — истребительница вампиров» Мишель Трахтенберг не может быть определена, так как ее родственники отказались от проведения процедуры вскрытия, сообщает The Guardian.

Как уточняет издание, от вскрытия тела актрисы ее семья отказалась по религиозным причинам.

В офисе главного судмедэксперта Нью-Йорка подтвердили, что причина смерти Трахтенберг была признана «неустановленной». Подчеркивается, что смерть актрисы не имела признаков насильственного характера. Именно поэтому, по закону штата, судмедэксперт не может отменить решение родственников об отказе в проведении вскрытия.

Накануне, как сообщал сайт KP.RU, 39-летнюю Мишель Трахтенберг нашли мертвой в ее квартире на Манхэттене. Актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени. Вероятно, ее организм мог отторгнуть орган, в результате чего актриса скончалась.