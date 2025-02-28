Семья Мишель Трахтенберг отказалась от вскрытия по религиозным причинам

В офисе главного судмедэксперта Нью-Йорка подтвердили, что причина смерти Трахтенберг была признана «неустановленной». Подчеркивается, что смерть актрисы не имела признаков насильственного характера. Именно поэтому, по закону штата, судмедэксперт не может отменить решение родственников об отказе в проведении вскрытия.