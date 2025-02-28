Семь планет выстроятся в парад сразу после заката Солнца 28 февраля

Начинать наблюдать нужно сразу после заката, в 18:00 по московскому времени. До 19:00 Сатурн будет виден на горизонте, после он исчезнет. В 19:30 Меркурий тоже скроется за горизонт, к 20:00 пропадёт Нептун, а в 21:30 — Венера. Они и формируют малый парад планет. Остальные — Марс, Юпитер и Уран — останутся в зоне видимости до утра.