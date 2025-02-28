OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-4.5

Компания OpenAI представила свою новейшую языковую модель искусственного интеллекта — GPT-4.5.
Это самая масштабная и продвинутая версия, обладающая улучшенным пониманием окружающего мира. Благодаря усовершенствованному механизму обучения без жесткого контроля, модель демонстрирует повышенную способность к выявлению закономерностей, установлению взаимосвязей и генерации оригинальных идей без необходимости в формальных рассуждениях.
По заявлению OpenAI, расширенные знания и углубленное восприятие информации позволили снизить частоту появления так называемых «галлюцинаций» и повысить надежность работы модели в различных тематических областях.
Результаты предварительного тестирования показывают, что взаимодействие с GPT-4.5 стало более естественным и интуитивным. Улучшенные алгоритмы позволяют лучше понимать намерения пользователя, а также демонстрировать более высокий уровень так называемого «эмоционального интеллекта». Это делает модель особенно полезной для решения широкого спектра задач — от написания текстов и программирования до помощи в анализе данных и поиске решений для практических проблем.
На первом этапе GPT-4.5 будет доступна в тестовом режиме для пользователей подписки ChatGPT Pro, что позволит исследователям и энтузиастам первыми оценить ее возможности.
Ранее сообщалось, как консорциум инвесторов под руководством Илона Маска и главы департамента эффективности государственного управления США предложил 97,4 миллиарда долларов за приобретение некоммерческой организации, контролирующей OpenAI.