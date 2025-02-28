OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-4.5

Результаты предварительного тестирования показывают, что взаимодействие с GPT-4.5 стало более естественным и интуитивным. Улучшенные алгоритмы позволяют лучше понимать намерения пользователя, а также демонстрировать более высокий уровень так называемого «эмоционального интеллекта». Это делает модель особенно полезной для решения широкого спектра задач — от написания текстов и программирования до помощи в анализе данных и поиске решений для практических проблем.