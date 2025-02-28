Школу на 1275 мест откроют к сентябрю 2027 года в Братске

Напомним, в Иркутске занимаются проектированием Центра самбо и бокса. Объект планируют возвести на улице Ярославского, в Ленинского районе. Земля уже под строительство уже есть -участок площадью 20,5 гектара расположен вблизи гаражного кооператива № 107 и жилого дома на Баумана, 239.