Школу на 1275 мест откроют к сентябрю 2027 года в Братске

Новая школа в 26 микрорайоне Братска примет учеников в сентябре 2027 года. Центральная часть города быстро разрастается, а потому нуждается в учебном учреждении. Более 1000 детей района уже учатся во вторую смену.
Ранее вопрос о строительстве средней общеобразовательной школы в северной столице Приангарья был приостановлен из-за нехватки денег.
В настоящее время власти обсуждают варианты возведения объекта с использованием федерального бюджета. Здание будет вмещать до 1275 ребят.
Напомним, в Иркутске занимаются проектированием Центра самбо и бокса. Объект планируют возвести на улице Ярославского, в Ленинского районе. Земля уже под строительство уже есть -участок площадью 20,5 гектара расположен вблизи гаражного кооператива № 107 и жилого дома на Баумана, 239.