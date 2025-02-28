Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школу на 1275 мест откроют к сентябрю 2027 года в Братске

Ранее вопрос о строительстве был приостановлен из-за нехватки денег.

Источник: Комсомольская правда

Новая школа в 26 микрорайоне Братска примет учеников в сентябре 2027 года. Центральная часть города быстро разрастается, а потому нуждается в учебном учреждении. Более 1000 детей района уже учатся во вторую смену.

Ранее вопрос о строительстве средней общеобразовательной школы в северной столице Приангарья был приостановлен из-за нехватки денег.

В настоящее время власти обсуждают варианты возведения объекта с использованием федерального бюджета. Здание будет вмещать до 1275 ребят.

Напомним, в Иркутске занимаются проектированием Центра самбо и бокса. Объект планируют возвести на улице Ярославского, в Ленинского районе. Земля уже под строительство уже есть -участок площадью 20,5 гектара расположен вблизи гаражного кооператива № 107 и жилого дома на Баумана, 239.