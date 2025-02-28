TMZ: Обстоятельства смерти актера Хэкмена, его жены и собаки вызывают подозрение

Смерть актера Джина Хэкмена, его супруги Бетси Аракавы и одной из их трёх собак вызывает подозрения у правоохранительных органов. Об этом пишет таблоид TMZ. Выводы издания основываются на данных газовой компании Нью-Мексико, сотрудники которой провели проверку газовых линий не только в доме актера, но и в окрестностях и не обнаружили никаких проблем, которые могли быть связаны с состоянием соответствующего оборудования.
Ранее одной из версий смерти Хэкмена и его супруги называли отравление угарным газом, хотя никто, в том числе дочь актера, не высказывал предположений, что могло стать источником угарного газа в современном доме Хэкмена.
Напомним, 95-летний Джин Хэкмен был найден мертвым в собственном доме в среду 26 февраля. Тело актера находилось в подсобной комнате около кухни. В ванной комнате обнаружили тело супруги актера, пианистки Бетси Аракавы. Бетси было 63 года. Рядом с ней были разбросаны некие таблетки. Издание The Mirror сообщило, что лекарство было выписано врачом, однако не уточнило, что это был за препарат и кто из супругов принимал его. Недалеко от тела Аракавы нашли мертвой одну из собак супружеской четы, немецкую овчарку. Еще двое питомцев бродили по дому и около него.
Издание также сообщило, что дверь в дом была приоткрыта.
Сообщалось, что смерть супругов наступила задолго до того, как их обнаружили, так как их тела частично были тронуты разложением, а частично мумифицированы. Также сообщалось, что на телах не было видимых травм, а в качестве причин смерти рассматриваются двойное убийство, самоубийство, гибель от несчастного случая или от естественных причин.
В фильмографии Джина Хэкмена 79 картин, среди них такие, как «Бонни и Клайд», «Французский связной», «Супермен», «Багровый прилив», «Непрощенный», «Враг государства» и другие. Хэкмен снимался в кино до 2004 года. После ухода из кино занялся писательством.
Дважды актер был удостоен премии «Оскар» — за роли в «Непрощенном» и «Французском связном». Также он обладатель нескольких «Золотых глобусов». В январе 2025 Хэкмен отметил свое 95-летие.
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