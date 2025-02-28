TMZ: Обстоятельства смерти актера Хэкмена, его жены и собаки вызывают подозрение

Напомним, 95-летний Джин Хэкмен был найден мертвым в собственном доме в среду 26 февраля. Тело актера находилось в подсобной комнате около кухни. В ванной комнате обнаружили тело супруги актера, пианистки Бетси Аракавы. Бетси было 63 года. Рядом с ней были разбросаны некие таблетки. Издание The Mirror сообщило, что лекарство было выписано врачом, однако не уточнило, что это был за препарат и кто из супругов принимал его. Недалеко от тела Аракавы нашли мертвой одну из собак супружеской четы, немецкую овчарку. Еще двое питомцев бродили по дому и около него.