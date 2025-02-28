DreamWorks использовала тикток-фильтр россиянина с танцующим Шреком

«Создал фильтр случайно. Поздно ночью в Питере ради удовольствия быстро собрал его. Он мгновенно стал вирусным. Несколько месяцев назад со мной связалась DreamWorks. Я согласился на их просьбу, ведь сам в каком-то смысле нарушил авторские права. Это стало отличным мемом и промо для меня», — рассказал Максим.